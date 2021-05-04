РИАМО - 4 мая. Для шести кварталов реновации в районе Зюзино подготовлены и согласованы проекты планировки территории, на площади свыше 169 га запланированы благоустройство и возведение девяти соцобъектов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В кварталах 7, 10 и 14 появятся детский сад на 275 мест, школа на 700 воспитанников, музыкальная школа на 600 мест и многофункциональный комплекс, в составе которого физкультурно-оздоровительный комплекс. В кварталах 40, 41 и 42 намечено строительство двух детских садов на 200 и 250 мест, один из которых с бассейном, общеобразовательной школы на 850 учащихся, школы искусств и поликлиники», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что особое внимание при реализации проектов планировки территорий планируется уделить развитию улично-дорожной сети.

Левкин отметил, что реконструкция коснется участков улиц районного значения, а именно Азовской, Болотниковской и Одесской. Кроме того, планируется модернизировать Керченскую и Херсонскую улицы. Также планы предусматривают создание парковочных мест в составе улично-дорожной сети и устройство тротуаров.

По реновации в упомянутом районе нужно расселить и демонтировать 182 дома. На текущий момент для реализации программы подобрано 13 стартовых площадок.

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