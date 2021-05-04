РИАМО - 4 мая. В туристическом сервисе Russpass появились аудиогиды по достопримечательностям и музеям столицы, которые познакомят граждан с архитектурой города, парками, музейными пространствами и их экспозициями, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

«Уже сейчас на Russpass есть аудиоэкскурсии по музею-заповеднику «Коломенское», центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею. В будущем планируется публиковать такие гиды по достопримечательностям и других городов России», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Узнать, доступен ли аудиогид для определенного объекта, можно на его странице на Russpass. Значок в виде наушников находится под фото. При нажатии на него на экране будут отображены звуковые дорожки.

Так, журналист Алена Долецкая расскажет о музее М. А. Булгакова и романе «Мастер и Маргарита». Из рассказа горожане смогут узнать о квартире №50, которая находится в доме 10 на Большой Садовой улице, а также о том, почему он решил переехать в Москву и бросить врачебное дело.

Вместе с летчиком-космонавтом, Героем РФ Федором Юрчихиным пользователи смогут отправиться в путешествие по центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Узнать о жизни и творчестве классика русской литературы Льва Толстого можно будет, послушав аудиогид, посвященный Музею-усадьбе писателя в Хамовниках.

Пользователи также смогут узнать о периоде, когда в дворцовом селе располагалась царская резиденция. Для этого желающим во время посещения музея-заповедника «Коломенское» необходимо включить аудиоэкскурсию.

Те, кто желает познакомиться с редкими животными, могут включить аудиогид по Московскому зоопарку. Его записал известный ученый-зоолог Николай Дроздов.

Суммарное количество аудигидов, которые можно найти в сервисе Russpass, составляет 25 единиц. Количество аудиогидов будет пополняться, некоторые из них доступны на английском языке.