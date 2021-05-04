РИАМО - 4 мая. В майские праздничные дни нужно питаться дозировано и не перегружать себя лишними продуктами, в частности, алкоголем, сказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Врач отметила, что большое количество жирных и мясных продуктов необходимо разбавлять салатами, зеленью и овощами. Кроме того, необходимо ограничивать спиртное. Разбавить праздничные дни помогут натуральные крупы, овощи и фрукты.

«Вообще надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать», – сказала Бережная в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что в случае, если человек не смог ограничить себя в питании, он может восстановить нормальную работу желудка.

При ощущении тяжести в желудке, по словам врача, можно использовать энтеросорбенты, минеральную воду или чай с лимоном. Также подойдут супы: они питательны и улучшают пищеварение.

Из рациона лучше убрать тяжелые продукты, копчености и острое. Вместо этого можно добавить больше растительной пищи в запеченном и в тушеном виде. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

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