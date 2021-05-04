РИАМО - 4 мая. Иностранцам могут отказать в гражданстве России, если на этапе его получения они подали ложные сведения или получение ими гражданства представляет угрозу основам конституционного строя страны. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД России обратили внимание на то, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений должно быть доказано судом. В таком случае гражданство России становится недействительным.

Так, с начала прошлого года около 280 человек остались без приобретенного российского гражданства.

В прошлом году гражданство РФ приобрели свыше 656 тыс. человек.

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