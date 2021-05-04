РИАМО - 4 мая. Движение автомобилей ограничат в центре столицы в течение дня во вторникиз-за подготовки к параду Победы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 17:30 будут перекрыты Тверская ул. от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.); 1-я Тверская-Ямская ул. от Б. Садовой ул. до ул. Гашека; Оружейный пер. от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.; Моховая ул. от ул. Воздвиженка до Тверской ул.; ул. Охотный ряд; Театральный пр-д; ул. Б. Никитская от ул. Моховая до Романова пер.); Новая пл.; Старая пл.; Китайгородский пр-д и ряд других улиц.

С 22:00 будут перекрыты Тверской б-р от Б. Никитской ул. до Тверской ул.; Страстной б-р от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да; Б. Путинковский пер. от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.

Движение транспорта с 22:30 перекроют на участке следования военной колонны на следующих улицах: Б. Каменный мост; Боровицкая площадь; Моховая ул. от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка; ул. Воздвиженка; ул. Новый Арбат; Новинский б-р; Садовая-Кудринская ул.; Б. Садовая ул.; Садовая-Триумфальная ул.; Садовая-Каретная ул.

Также будут закрыты 1-я Брестская ул. от ул. Гашека до Триумфальной пл.; 2-я Брестская ул. от ул. Гашека до Триумфальной пл.

Парковочные места на всех участках перекрытий будут недоступны. Движение будет открыто по мере прохождения колонны.

Во вторник в столице пройдет вторая ночная репетиция военного парада в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

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