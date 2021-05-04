РИАМО - 4 мая. Кредитные договоры предусматривают возможность досрочного погашения, право на это без дополнительных платежей или комиссий заемщику обязано предоставляться банками РФ с 2011 года. При этом банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить долг досрочно. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отметил, что в случае, если пункта о досрочном погашении задолженности в договоре нет, заемщик должен оповестить банк о намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. В связи с тем, что не все кредитные организации соблюдают данные требования закона, они могут, за якобы нарушение договора, начислить штраф.

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права», — сказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Гавришев добавил, что в случае, если банк штрафует клиента за досрочное погашение, его решение нужно оспорить. Для этого необходимо написать заявление с требованием вернуть комиссию либо штраф за досрочный возврат займа со ссылкой на статью 809 ГК РФ. Обращаться с иском в суд нужно в случае, если это не поможет.

После того, как банковская задолженность погашена, нужен документ, который это подтвердит. Им может стать уведомление либо официальное письмо на фирменном бланке кредитной организации, где стоят подпись ответственного сотрудника и печать.

По словам Редина, данный документ станет подтверждением исполнения обязательств заемщика перед банком. Также это подтверждение того, что кредит погашен и претензий к заемщику со стороны кредитной организации нет. Досрочное погашение оказывает положительное эффект на индивидуальный кредитный рейтинг заемщика и может говорить о росте платежеспособности заемщика и снижении риска невозврата кредита.

Редин подчеркнул, что по итогу клиенту банком может быть предложена более выгодная процентная ставка в будущем.

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