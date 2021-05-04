РИАМО - 4 мая. Инфляция в России составит 4,85% по итогам 2021 года. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки ЦБ и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, пишет во вторник газета «Известия».

Согласно прогнозу экспертов ВТБ, цена товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%, а аналитики банка «Открытие» считают, что рост цен может составить 4,3%.

Старший экономист «Открытия» Максим Петроневич сказал, что во многом динамика инфляции будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Вероятность того, что их рост скоро остановится – большая. В таком случае летом можно будет увидеть резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней.

Начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин отметил, что замедлению инфляции поспособствуют меры ЦБ по денежно-кредитной политике.

По словам начальника аналитического управления Банка «Зенит» Владимира Евстифеева, восстановление потребительской активности будет играть в пользу ускорения инфляции. Это происходит на фоне достаточно мягкой бюджетной политики, увеличивающей доходы россиян. Высокие темпы в кредитовании обуславливают низкие процентные ставки в экономике и программа льготной ипотеки.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркнул, что увеличение цен на продовольствие и сырье на мировых биржах выступает в пользу сохранения высокой инфляции. Также ей способствуют перебои в цепочках поставок в связи с пандемией коронавирусной инфекции и растянутый эффект переноса ослабления курса национальной валюты в цены в прошлом году.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года окажется на уровне 4,7–5,2%. При этом Минэкономразвития считает, что цены вырастут на 4,3%.

Сокращение внутреннего спроса может негативно отразиться на динамике ВВП, которое, согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам года вырастет на 2,9%, а по прогнозу ЦБ – на 3-4%.

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