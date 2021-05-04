РИАМО - 4 мая. Хлопок газа из туристического газового баллончика произошел в многоэтажке в Ногинске, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Инцидент произошел днем 3 мая. Поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в многоквартирном жилом доме по адресу: Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова, д. 2.

Спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной квартире на 14-ом этаже.

В результате хлопка выбило два окна и деформировалась входная дверь. Пожара не последовало.

В квартире находился один человек в состоянии алкогольного опьянения. В ЧП погибших и пострадавших нет.