РИАМО - 4 мая. Хлопок газа из туристического газового баллончика произошел в многоэтажке в Ногинске, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.
Инцидент произошел днем 3 мая. Поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в многоквартирном жилом доме по адресу: Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова, д. 2.
Спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной квартире на 14-ом этаже.
В результате хлопка выбило два окна и деформировалась входная дверь. Пожара не последовало.
В квартире находился один человек в состоянии алкогольного опьянения. В ЧП погибших и пострадавших нет.
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