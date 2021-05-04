РИАМО - 4 мая. Спасатели обследовали порядка 60 социальных объектов в подмосковных Люберцах после анонимного сообщения о минировании, угроза взрыва не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

От ЕДДС городского округа Люберцы в ОДС ЦУКС ГУ МЧС РФ по Московской области поступила информация о том, что на электронную почту ГУ МВД России по Московской области пришло письмо с угрозой минирования 57 объектов в Люберцах: 23 школы, 22 детских сада, 10 поликлиник и 2 больницы.

Эвакуация персонала и посетителей не проводилась. После обследование всех объектов взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили. Вызов оказался ложным.