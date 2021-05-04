РИАМО - 4 мая. В Московской области за сутки нашли шесть артиллерийских снарядов и три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Два боеприпаса времен ВОВ обнаружили по адресу: Кашира, ул. Новый быт, д. 6. На месте выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны на вторник.

Также обнаружены шесть артиллерийских снарядов в д. Глиньково Рузского городского округа. Выставлена охрана, изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами ПСО-2 на 12 мая.

Боеприпас времен ВОВ также нашли в СНТ «Кристалл» в Волоколамском городском округе. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-2 на 14 мая.