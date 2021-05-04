РИАМО - 4 мая. Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром, который произошел в гостинице на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во вторник утром в гостинице на 6-й Кожуховской улице произошел пожар, при котором пострадали семь человек. По данным открытых источников, по адресу расположена гостиница «Вечный зов». Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. Погибших в результате произошедшего нет. Нескольких пострадавших людей реанимируют.

Во время прокурорской проверки предстоит установить причины произошедшего и дать оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг.

На месте ЧП находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен по итогам проверки.