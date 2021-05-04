РИАМО - 4 мая. В Москве и Подмосковье днем во вторник температура воздуха составит от плюс 5 до плюс 10 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столица и область окажутся в тыловой части циклона в зоне влияние атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха не поднимется в Москве выше 7-9 градусов, а по области — 5-10 градусов. Ветер будет дуть юго-западного направления, 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать до 17-22 м/с.

Атмосферное давление немного повысится и в середине дня составит 736 мм ртутного столба. Ожидается дискомфортная влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода.