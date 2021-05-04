РИАМО - 4 мая. В гостинице на 6-й Кожуховской улице при пожаре пострадали семь человек, на текущий момент возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании на 6-й Кожуховской улице, д. 26 поступило в 3:27. По данным открытых источников, по адресу расположена гостиница «Вечный зов». Возгорание произошло на первом этаже и частично в коридоре. Пожар был ликвидирован в 4:30.

Всего пострадали семь человек. Благодаря усилиям медиков, один человек пришел в сознание, реанимация еще двоих продолжается.

Погибших в результате произошедшего нет. На момент пожара внутри гостиницы, по словам администрации, находились 305 человек.