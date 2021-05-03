РИАМО - 3 мая. За последний месяц специалисты государственной ветеринарной службы провели порядка 17 тыс. экспертиз мяса, чтобы обезопасить горожан от некачественной продукции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все исследования партий продукции проводятся в лабораторных условиях. Прежде всего специалисты обращают внимание на внешний вид мяса, цвет, запах, консистенцию, состояние жира и сухожилий. Также они смотрят, чтобы на продукции не было загрязнений и плесени.

Цвет свежей говядины должен быть от светло-красного до темно-красного, свинины — светло-розовым. У баранины преобладает кирпично-красный цвет.

Важно знать, что при нажатии на свежий кусок мяса остается ямка, которая должна быстро расправляться. Москвичам напомнили, что не стоит покупать мясо в местах несанкционированной торговли. Эта продукция может быть небезопасна для здоровья.

К продаже допускается только продукция, прошедшая соответствующий ветконтроль. После экспертизы выдается заключение о реализации, Именно оно свидетельствует, что мясо безопасно для употребления. При этом покупатели вправе убедиться, что у продавца есть такой документ.