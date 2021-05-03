РИАМО - 3 мая. В Москве военнослужащие салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина украсят ночное небо столицы в День Победы по уникальной высотной и цветографической схеме, сообщается на сайте Минобороны России.

Салют начнется 9 мая в 22:00 и продолжится 10 минут. Одним из самых ярких моментов станет салют в цветах государственного флага страны.

Из 72 салютных установок и специального пускового комплекса «Триколор» в небо будет выпущено свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов. Среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что на территории Москвы подготовят 31 площадку для запуска праздничных фейерверков в честь Дня Победы.

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