РИАМО - 4 мая. Вторая ночная репетиция военного парада в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади во вторник.

Первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники прошла 29 апреля. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

До этого колонны проводили тренировки на подмосковном полигоне Алабино.

В этом году в торжественном марше задействуют свыше 12 тыс. человек, более 190 единиц вооружения и техники, а также свыше 70 единиц военной авиации.

По Красной площади проедет военная техника, в том числе советские танки Т-34 и новейший Т-14 «Армата», ракетный комплекс «Искандер — М» и другие образцы российской военной техники, включая машины БМД-4М, БТР-МДМ и тяжелые огнеметные системы ТОС-1.​