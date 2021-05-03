РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В текущем году в Люберцах благоустроят два парка — в деревне Марусино и поселке Томилино, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«Парк Лапса в Томилине обустроят в этом году, а также парк в деревне Марусино. В следующем году возьмемся за обустройство парка в поселке Октябрьский», — сказал Ружицкий.

Он также добавил, что также перестроят въездную группу со стороны московского района Выхино-Жулебино.