РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В подмосковных Люберцах на данный момент работают свыше 30 бригад скорой помощи, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«В Люберцах работают 34 бригады скорой помощи. Неотложка приходит в течение 20 минут, по данным службы 112», — сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2020-2021 году в округе полностью обновили автопарк — получили 35 новых автомобилей, оснащенных всем необходимым.

«Решаем вопросы жилья, стремимся врачам и работникам скорой помощи давать жилье. По штатному расписанию практически укомплектована скорая помощь», — заключил Ружицкий.