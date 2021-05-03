РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. На Комсомольском проспекте в Люберцах высадят деревья взамен вырубленных, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. Жительница округа отметила, что на Комсомольском проспекте, дом №5 между жилым домом и шоссе вырубили большие деревья. Она уточнила, будет ли высадка новых и когда.

«Если мы даем порубочные билеты, то в обязательном порядке будет компенсационная высадка. Постараюсь проконтролировать этот момент», — сказал Ружицкий.

Также жительница спросила про обмельчание Наташинских прудов.

«Они в том году обмельчали, мы там пробурили скважину, подпитка идет через нее. Стремимся сохранить пруды», — заключил Ружицкий.