РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В подмосковных Люберцах с начала пандемии от коронавируса скончались 408 человек, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«В Люберцах умерших от коронавируса — 408. Более 9 тыс. заболевших», — сказал Ружицкий.

Он отметил, что также болеют и дети. На базе детской больницы на улице Мира открыли ковидный стационар на 50 коек.

Власти в феврале-начале марта вернули к прежней деятельности физкультурно-оздоровительный комплекс, который был Covid-стационаром. При этом в Красковской больнице стационар для коронавирусных пациентов действует.

Также глава округа призвал жителей активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции.