РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Жительница Люберец попросила главу округа Владимира Ружицкого вернуть пешеходную дорожку между детским садом и домом на Октябрьском проспекте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

Жительница дома №36 на Октябрьском проспекте обратилась к главе и рассказала, что забором перекрыли общественный пеший проход между детсадом и домом №34 по просьбе жильцов данного дома. Однако по плану там должна быть пешеходная зона. Женщина попросила принять меры.

«Вопрос вынесут на комиссию по БДД. Будем стремиться найти решение по данному вопросу», — сказал Ружицкий.