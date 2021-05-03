РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В подмосковных Люберцах состояние воздуха мониторит специальный автомобиль с оборудованием, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Рядом с Люберцами есть очистные сооружения водоканала, мусоросжигающий завод в Капотне еще. При каких-то аварийных ситуациях иногда у нас есть запахи. Я уже не говорю про транспорт и пробки. Поставили датчики, нам выделили машину со спецоборудованием, которое мониторит состояние воздуха», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что власти округа будут все возникающие вопросы отрабатывать с природоохранной прокуратурой, областным Минэкологии и столичным департаментом природопользования и защиты окружающей среды.