РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В подмосковных Люберцах может появиться дублер Егорьевского шоссе, в настоящий момент идет проектирование трассы, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий ответил на вопросы жителей во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

«Сегодня проработали все вопросы по Егорьевскому шоссе, идет проектирование дублера, построят в Краскове от реки Пехорка, выйдет в районе ЦКАД. Если это будет решено, то будет совершенно другое движение в Люберцах. Возможно, мы соединим Егорьевское шоссе через Октябрьский проспект, и эта дорога выйдет на М-5 «Урал», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2025 году расширением эстакады через «Мальчики» с 4 до 6 полос завершится реконструкция Октябрьского проспекта. Также по всей его длине будет проложена ливневая канализация.

Ружицкий уточнил, что в 2022 году завершат работы на трассе М-5 «Урал», включая обход поселка Октябрьский.