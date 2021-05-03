РИАМО - 3 мая. В Москве и Московской области на текущей неделе будут идти кратковременные дожди, также прогнозируется похолодание, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Характер погоды будет очень изменчивый. Если сегодня (в понедельник - ред.) температура доходила до плюс 18,5 градусов, то завтра (во вторник - ред.) уже будет от плюс 7 до плюс 9, потому что ночью пройдет холодный атмосферный фронт», — сказал собеседник агентства.

Специалист подчеркнул, что произойдет смена воздушных масс, как следствие, изменится температура. При этом будут идти кратковременные дожди и дуть порывистый ветер.

По его словам, в последующие дни погода будет прохладной, с максимальной температурой около 12 градусов тепла в дневные часы, ожидаются кратковременные дожди.

В среду пройдет очередной циклон. Погода будет облачной, но появятся зоны устойчивых прояснений. Четверг пройдет практически без осадков, но будет прохладно. Температура может достигнуть отметки в 13 градусов тепла.

В пятницу и субботу температура воздуха будет близка к норме и может достигнуть плюс 17 градусов.