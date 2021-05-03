РИАМО - 3 мая. В Москве 9 мая температура воздуха днем может подняться до 22 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 7 и 8 мая температура воздуха будет близка к норме и может достигнуть 17 градусов тепла.

«В воскресенье, 9 мая, ожидаем достаточно резкое потепление в дневные часы — до плюс 20-22 градусов», — сказал собеседник агентства.

В середине текущей недели также ожидаются резкие перепады температуры и дожди. Порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>