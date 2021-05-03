РИАМО - 3 мая. В 19 столичных парках появятся площадки для выступлений уличных артистов, их представители выберут певцов в соответствии со своей концепцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У одного из самых популярных городских проектов — «Уличный артист» — начинается новый этап. Вместе с Мосгорпарком мы расширяем масштабы проекта. Теперь артисты будут выступать не только на улицах города, но и на специальных площадках в главных парках города. А москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть на концерты, спектакли и перформансы в любимых местах отдыха», — сказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Вернутся на улицы города артистам удалось в марте: они уже провели 2 тыс. выступлений. В пиковые часы площадки достигают загруженности в 89%, что является показателем востребованности проекта среди артистов.

Прием заявок на участие в новом проекте начался 30 апреля. Отбор пройдет в несколько этапов, где первый продлится по 17 мая. В рамках него участники заполняют анкету на сайте Московского продюсерского центра и прикладывают к ней видео с выступление длиной не менее 60 секунд. На втором выбираются участники, которые проходят в финал, а на третьем артистов ожидает живое прослушивание, которое проводит жюри.

После всех этапов имена победителей, которые смогут бронировать площадки для выступлений в течение всего сезона, опубликуют на сайте и страницах Московского продюсерского центра в соцсетях.