РИАМО - 3 мая. За первую неделю онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства, которое стартовало по России с 26 апреля, его участниками стали свыше 37 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Проголосовать за ту или иную территорию можно в течение пяти недель на платформе za.gorodsreda.ru и сайте «Госуслуги». Отдать голос имеет право каждый гражданин РФ в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 30 мая. Объекты, которые наберут самое большое число голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.

«Вовлечение граждан – важнейшая составляющая формирования комфортной городской среды. Участие молодежи в этом процессе особенно важно, так как им жить и растить детей в этих городах. Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Очень надеемся на активное участие жителей в голосовании», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего на голосование от Подмосковья вынесли 251 территорию в 57 городских округах.

Для того, чтобы отдать свой голос, пользователь может выбрать территорию в его городе, которую, согласно его мнению, необходимо благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно по ссылке после регистрации через подтвержденную запись в «Госуслугах» либо подтвержденному номеру телефона.

Помощь в голосовании могут оказать волонтеры проекта, для которых разработали специальное приложение. Для этого необходим только номер телефона. Участникам волонтерские штабов, созданных для оказания поддержки в проведении голосования, стало более 1 тыс. человек, которые прошли обучение и инструктаж по организации процесса информирования граждан о возможности голосования.

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало 26 апреля. Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей.