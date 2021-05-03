РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В подмосковном Подольске с 6 по 9 мая состоится возложение веков, гирлянд и цветов к памятникам Воинской славы, расположенным в сельских населенных пунктах и микрорайонах городского округа, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

5 мая в 12:00 памятное мероприятие состоится у братских могил на кладбище «Красная горка». В 10:00 состоится памятное мероприятие у братской могилы на старом кладбище юго-западной части Климовска (Гривно).

6 мая для ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил в концертном зале администрации в 15:00 пройдет праздничный концерт.

С 6 по 9 мая в учреждениях культуры и по работе с молодежью пройдут праздничные концертные программы «Салют, Победа!».

7 мая состоится возложение цветов и венков к памятнику Подольским курсантам на улице Кирова в Подольске.