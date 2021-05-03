РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В подмосковном Подольске представители администрации и горсовета поздравят 95 участников Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 7 по 9 мая в Подольске организуют поздравление 95 участников ВОВ на дому.

С приближающимся праздником ветеранов поздравят представители администрации и депутатского корпуса. Отдельное внимание совместно с органами социальной защиты уделят решению бытовых вопросов ветеранов.

Также предусмотрены выплаты из регионального и местного бюджета ко Дню Победы. Из муниципального бюджета участникам Великой Отечественной войны выплатят по 20 тыс. рублей, вдовам, не вступившим повторно в брак, несовершеннолетним узникам фашизма – по 5 тыс. рублей, труженикам тыла – по 3 тыс. рублей.