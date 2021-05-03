РИАМО - 3 мая. В вольеры на природных территориях столицы стали возвращать животных и птиц, увезенных на зиму на передержку в тепло, специалисты Мосприроды завершают подготовку домиков для обитателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вольеры и помещения для животных красят. Также проводится ремонт, генеральная уборка и дезинфекция. Домики для птиц оборудуют присадами, насестами, нужными аксессуарами и декоративными элементами.

В настоящее время из центра передержки в вольер на природной территории «Кузьминки-Люблино», где проживает семь видов фазанов, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, а также куры необычных пород, среди которых бентамки, брамы куропатчатые и другие, уже вернулись птицы. Скоро к ним присоединятся две козы и овца. Белки проживают на территории круглый год.

В вольер, который располагается на природной территории «Царицыно», птицы будут доставлены 5 мая. Здесь поселятся филин, фазаны, среди которых золотой, серебристый и колхидский, гуси, индюки, утка хохлатая и курицы с петухом. Взглянуть на птиц можно будет с 11 мая.

14 мая в вольерном комплексе ландшафтного заказника «Тропаревский» окажутся куры минорки и домашние куры, фазан даурский, а также индейка бронзовая.

В вольерный комплекс «Дом лани» птиц привезут 17 мая. Лани европейские живут здесь круглый год. Посетители смогут также увидеть фазанов, кур домашних, индюков, цесарок, мускусных уток и кроликов.

26 мая птицы появятся на территории Серебряного бора. В вольеры попадут гуси и фазаны. Сам комплекс для пернатых находится на пляже №2 и работает каждый день с 09:00 до 21:00.