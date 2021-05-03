РИАМО - 3 мая. В 59 многоквартирных домах столицы изменились управляющие компании, они приступили к работе с 1 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Государственная жилищная инспекция уже сообщила о внесении соответствующих изменений в реестр лицензий.

Основаниями для изменений стали решения собственников, которые были приняты на общих собраниях, итоги открытых конкурсов, назначение временных УК по распоряжению управ районов, а также заключение договоров управления с застройщиком.

Так, преимущественное количество граждан, которые проживают в доме 24, корпусах 3 и 4 на улице Маршала Катукова, проголосовали за смену управляющей организации ООО «УК ЖК Строгинский» на ООО «Континенталь сервис». Голосование проходило на общем собрании.

В Зеленограде собственники помещений в корпусах 353, 353А, 355 и 360А расторгли договор управления с ООО УК «Зелсити Комфорт». Вместо нее они выбрали ГБУ «Жилищник Зеленоградского административного округа».

На текущий момент в городе лицензии на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами имеют 954 организации, из которых 607 имеют в управлении многоквартирные дома.