РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В Подольске вандалы сломали фонтан у ДК «Октябрь» и разбили гранитное основание, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На выходных 1-2 мая неизвестные повредили фонтан на площади Генерала Еремеева. Вандалы разбили гранитное основание и разбросали куски камней по всей площади решетки фонтана. В Сквере Поколений несовершеннолетние залезли в чашу фонтана и подвергли свою жизнь опасности.

В фонтане у ДК «Октябрь» на площади Генерала Еремеева была ярко сияющая всеми красками вода, взлетающая к небу и падающая вниз сверкающими россыпями, постоянно меняющая форму.

В жаркие дни около освежающего фонтана жители проводят свой досуг. Работа фонтана на площади Генерала Еремеева по техпричинам может быть приостановлена.

Согласно решению совета депутатов Подольска "Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Подольск Московской области» лица, нарушившие требования, предусмотренные правилами, несут ответственность, установленную кодексом Московской области об административных правонарушениях.

Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб.

Заплывы в фонтанах явно небезопасны для детей – ребенок может поскользнуться, захлебнуться. Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.