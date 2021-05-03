РИАМО - 3 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поменял аватарку в соцсетях на фото своих дедов – Григория Иосифовича Ангелова и Григория Евдокимовича Брынцалова. Таким образом, спикер присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн», сообщает пресс-служба областного парламента.

Брынцалов отметил, что в главный российский праздник пройти единым строем по улицам с фотографиями своих родственников, которые участвовали в ВОВ, не удастся, однако для того, чтобы отдать дань уважения и памяти своим родным и близким, можно использовать и другие способы.

«Самое важное – это передать семейную историю детям и внукам об их родственниках, отдавших жизнь за будущее поколение, за мир и свободу. История каждой семьи уникальна, но важно объединяться, рассказывать о героизме своих дедов и прадедов, так мы сохраняем и несем через года нашу общую историю Победы», – сказал Брынцалов.

Оба деда Игоря Брынцалова принимали участие в войне, были ранены, награждены за доблесть и отвагу, но как многие, не дошли до конца войны.

Брынцалов подчеркнул, что ими гордится вся семья.