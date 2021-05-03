РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Депутат Московской областной думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Коханый проверил ремонт памятника героям-летчикам «Три Ивана» в Люберцах, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Коханый при участии управления благоустройства администрации Люберец, исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского и активистов МГЕР провели осмотр состояния памятника героям-летчикам «Три Ивана» на территории гарнизона в Люберцах.

«Памятник находится в надлежащем состоянии, работы по ремонту постамента завершены. Спасибо неравнодушным активистам и производителям работ за их вклад в такое важное дело», — сказал Коханый.

В рамках проекта «Единой России» «Историческая память» активисты МГЕР и «Волонтеры Победы» проводят мониторинги состояния и использования территорий воинских захоронений, мемориалов, обелисков и других памятных мест на предмет их благоустройства и восстановления исторического наследия.