РИАМО - 3 мая. Пасхальная корзина, таящая внутри яиц лакомство для кафрских воронов, появилась в их вольере в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.

Кафрских рогатых воронов считают одними из самых умных птиц в мире. Для того, чтобы они не скучали в зоопарке, зоологи ежедневно придумывают для них задания, предлагают игрушки, включая интеллектуальные, а также обогащают их среду обитания.

Птицам подготовили пасхальную корзину, которая таила лакомство не только внутри яиц, но и под песком на дне корзины.

Новый предмет в вольере вызвал настороженность птиц. Вначале к нему отважился подойти только самый смелый представитель вида, за ним подтянулись остальные. Уже спустя несколько минут вороны начали бить яйца, раскалывать грецкие орехи и раздирать украшения.