РИАМО - 3 мая. В прошлом году в столичном метро обновили 310 км кабельных линий, это почти в два раза больше, чем в 2019 году, сообщил в Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние годы сеть столичного метро выросла почти вдвое. Метрополитен города представляет собой целую сложную систему со своей инфраструктурой, среди которой сотни километров рельсов, электрических кабелей и вентиляции», — отметил Собянин.

Специалисты также заменили 30 тыс. шпал и 117 тыс. скреплений, что представляет собой самый высокий результат за последние шесть лет. Также были отремонтированы 111 эскалаторов, протяженность обновленного рельсового полотна составила 86 км.

На шести станциях московского метро приведены в порядок переходы, а также установлены навесы, защищающие пассажиров от ветра и дождя.

Помимо этого, в городском метро в 2020 году было обновлено 12 шахт вентиляции. Благодаря отдельной программе воздухообмен в тоннелях и на станциях вырос почти на треть.

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