РИАМО - 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству в августе этого года произвести единовременную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщает Газета.ru.

Для школьников с инвалидностью необходимо предусмотреть особый порядок выплат. Доклад кабмина по выполнению поручения необходимо предоставить до 1 сентября.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по итогам послания Путина Федеральному собранию. Всего перечень состоит из 18 пунктов.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства затронул темы социальной поддержки граждан, экономического развития страны, туризма, демографии и другие.

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