РИАМО - 3 мая. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца текущего года, сообщает kp.ru.

Данное поручение вошло в перечень, сформированный по результатам выступления Путина с посланием Федеральному собранию.

Кабинет министров должен предусмотреть возмещение гражданам РФ, покупающим путевки в детские лагеря, 50% от цены путевки в период летних каникул.

Также российское правительство должно предусмотреть кешбэк за путевки победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив.

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе выступления президент, в частности, коснулся ряда социально-экономических проблем.

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