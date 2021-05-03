РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник посетил ветерана Великой Отечественной войны из поселка Томилино Анатолия Зинина, он вручил ему подарки и поздравил с наступающим праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В преддверии самого светлого праздника – Дня Победы – мы традиционно поздравляем тех, кто подарил нам мирную жизнь и свободную страну. Сегодня вместе с волонтерами побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михеевича Зинина, вручил подарки. В свои 93 года ветеран весел, полон оптимизма, любит принимать гостей и вспоминать былое», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что совсем юным Анатолий Михеевич участвовал в освобождении Польши. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими. После войны Анатолий Михеевич много лет проработал на железнодорожной станции Люберцы-2.

«Сегодня, к сожалению, участников той войны становится все меньше и меньше. Поэтому наша задача - окружить их заботой и вниманием. Вместе с активистами МГЕР передал чайный сервиз от партии «Единая Россия». По просьбе фронтовика установили ему новую электроплиту на кухне. Еще одно его пожелание – заменить батарею в комнате, обязательно это сделаем после окончания отопительного сезона», - пояснил Ружицкий.

Он поздравил всех ветеранов с наступающим праздником.

«Дорогие ветераны! Мы никогда не устанем благодарить вас за Победу. Низкий вам поклон. Здоровья, счастья, любви, тепла и добра», - добавил Ружицкий.