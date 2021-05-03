РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска дачники могут вакцинироваться от коронавируса в мобильных пунктах 6 и 7 мая, сообщается в группе «Территориальное управление» Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Климовске дачники смогут пройти вакцинацию от коронавируса в мобильных пунктах.

6 мая с 10:00 до 12:00 в СНТ «Модуль» по адресу: Бережковский проезд, владение 21. 7 мая с 10:00 до 12:00 СНТ «Весна-3» на улице Коммунальной, владение 4.

Желающие пройти вакцинацию должны при себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.