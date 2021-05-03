РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. На открытом турнире по греко-римской борьбе в Истре спортсмены школы Олимпийского резерва Люберец завоевали четыре призовых места, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Истре прошел открытый турнир по греко-римской борьбе (классика). В нем участвовали порядка 200 борцов.

«Четыре медали в копилке люберецких борцов спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы в турнире по греко-римской борьбе (классика). Первое место – у Тимофея Кучеряна (в весовой категории 55 кг), второе место – у Ильяса Гафурова (в в/к 55 кг) и Артема Кострова (в в/к 32 кг), третье место – у Максима Кошелева (в в/к 60 кг). Поздравляем! Желаем новых спортивных достижений», - сказал Ружицкий.