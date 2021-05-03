РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Трое спортсменов из Подольска заняли призовые места на первенстве ЦФО-2021 по спортивной борьбе грэпплинг ноу-ги, они прошли отбор на первенство России, сообщается в группе «Федерация спортивных единоборств г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На первенстве ЦФО-2021 по спортивной борьбе грэпплинг ноу-ги определили победителей. Никита Ладыгин СКЕ «Раунд» (возрастная категория 2005-2004 гг, весовая категория 63 кг) занял первое место. Также золото у Вероники Марущак СКЕ «ВОИН» (возрастная категория 2007-2006 гг, весовая категория 44 кг). Серебро у Вадима Гальчевского из СКЕ «Раунд» (возрастная категория 2009-2008 гг, весовая категория 66 кг).

Руководство клуба поздравило ребят с отбором на первенство России, которое состоится с 1 по 4 июня в городе Видное.