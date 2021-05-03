РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В подмосковном Подольске 4 мая состоится оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого полицейские проверят наличие детских кресел в автомобилях. Об этом сообщается в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в соцсети «ВКонтакте».

Пренебрежительное отношение водителей к использованию автокресел и детских удерживающих устройств является одной из основных причин гибели и травмирования маленьких пассажиров. В целях предотвращения нарушений правил перевозки детей сотрудники полиции проведут профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Ранее проведенные рейды показывают, что некоторые родители продолжают перевозить своих малышей без специальных удерживающих устройств, объясняя свою позицию тем, что дорога к детскому саду, школе или магазину занимает несколько минут. Однако взрослые забывают о том, что в эти минуты может произойти трагедия.

Нарушение правил перевозки детей в транспортном средстве карается административным штрафом в размере 3 тыс. рублей. Систематические рейды помогают изменить отношение родителей к дорожной дисциплине в лучшую сторону.