РИАМО - 3 мая. На территории Москвы подготовят 31 площадку для запуска праздничных фейерверков в честь Дня Победы, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом в этом году в городе не будут проводить масштабные празднования в честь годовщины Победы.

«По случаю Дня Победы торжественных мероприятий не будет. Фейерверки пройдут на 31 локации», — сказал Немерюк в эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что военный парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Трибуны будут заполнены наполовину.

В этом году в параде Победы будут участвовать более 12 тыс. человек. По Красной площади проедет военная техника, в том числе советские танки Т-34 и новейший Т-14 «Армата», ракетный комплекс «Искандер — М» и другие образцы российской военной техники.

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