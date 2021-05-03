РИАМО - 3 мая. Жители и гости столицы могут посетить обновленный Северный речной вокзал, который становится главным круизным портом московского речного бассейна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что в конце апреля на Москве-реке стартовала летняя навигация. Корабли из регионов могут подойти в центр столицы, а москвичи — отправиться в Астрахань, Казань, Санкт-Петербург и другие города. Впервые после реконструкции в 17 обновленных портов Северного речного вокзала заходят теплоходы.
Он подчеркнул, что на территории работают кафе, рестораны, а также прокат велосипедов, скоро станет доступен пляж.
В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России.
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