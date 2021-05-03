РИАМО - 3 мая. Жители и гости столицы могут посетить обновленный Северный речной вокзал, который становится главным круизным портом московского речного бассейна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в конце апреля на Москве-реке стартовала летняя навигация. Корабли из регионов могут подойти в центр столицы, а москвичи — отправиться в Астрахань, Казань, Санкт-Петербург и другие города. Впервые после реконструкции в 17 обновленных портов Северного речного вокзала заходят теплоходы.

«Приезжайте, прогуляйтесь по набережной, восстановленному парку и зданию вокзала. Это по-настоящему удивительное место, которое получило вторую жизнь», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что на территории работают кафе, рестораны, а также прокат велосипедов, скоро станет доступен пляж.

В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России.

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