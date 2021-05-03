РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. Мониторинг качества воздуха провели в подмосковных Люберцах на прошедшей неделе, нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На минувшей неделе мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили выезды в Волоколамск, Лосино-Петровский, Раменское, Химки, Серпухов, Ленинский округ, Домодедово, Балашиху, а также Люберцы.

«Отбор проб совершен в 33 точках. Анализ велся по 20 основным загрязняющим веществам. В подавляющем большинстве случаев разовые концентрации колебались в пределах 0,3-0,7 ПДК», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Только в одной точке в Волоколамске было зафиксировано превышение концентрации взвешенных частиц до уровня 1,3 ПДК.