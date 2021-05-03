РИАМО - 3 мая. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать меры предосторожности из-за грозы и сильного ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На Подмосковье надвигается гроза с усилением юго-западного ветра. Порывы местами достигнут 12-17 м/с. Неблагоприятная погода установится в регионе в ближайшие один-три часа и сохранится вечером, а также в первой половине ночи вторника.

При порывистом ветре необходимо обходить шаткие строения, деревья, а также линии электропередачи. Автомобилистам необходимо оставить свое транспортное средством в гараже либо вдали от деревьев.

По 4 мая включительно в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Он введен из-за порывистого ветра, дождя и грозы.