РИАМО - 3 мая. Возобновлять обсуждения по вопросу установки памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве не планируется, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Нет, не возобновятся (обсуждения - ред.)», — сказал Немерюк в эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о памятнике на Лубянке.

Ранее в обществе вновь вспыхнул спор о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому, который был демонтирован в 1991 году по решению тогдашнего мэра столицы Гавриила Попова.

В связи с этим на портале «Активный гражданин» запустили голосование, участников которого спросили, чей памятник должен стоять на Лубянке - основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или великому князю Александру Невскому. В опросе приняли почти 320 тыс. человек.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает правильным остановить процесс голосования и оставить Лубянскую площадь в первоначальном виде.

Дзержинский или Невский: почему в Москве спорят из‑за памятника на Лубянке>>