РИАМО - 3 мая. Частичное обрушение облицовки фасада здания произошло на Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В результате инцидента пострадавших нет. Тверская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства о содержании общедомового имущества, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. Будут приняты меры прокурорского реагирования.