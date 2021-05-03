РИАМО - 3 мая. Апрельское обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева стало катализатором позитивных изменений в регионе и дало властям ориентиры в развитии экономики и других сфер, считает глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям 27 апреля. В ходе выступления губернатор подчеркнул, что каждый житель должен ощущать позитивные перемены в регионе. Это должно стать приоритетом в работе властей.

«Губернатор Андрей Воробьев не только провел детальный анализ непростого года, прошедшего под флагом борьбы с коронавирусной инфекцией, но и определил простые и понятные задачи для дальнейшего развития экономики, промышленности, социальной сферы и благоустройства Подмосковья. В первую очередь – это создание новых рабочих мест и реформирование центров занятости населения», - сказал Каторов.

По его словам, в Реутове для этого созданы все условия. Так, в округе стабильно работает флагман отечественной науки и обороны - АО «ВПК «НПО машиностроения», открываются новые производственные мощности и расширяются существующие производства.

«Начал работать обновленный муниципальный коворкинг, куда со своими готовыми бизнес-проектами приходят молодые предприниматели. В рамках партийного проекта («Единой России» - ред.) «Локомотивы роста» мы оказываем максимальное содействие бизнесу, в городе работает муниципальная программа поддержки предпринимательства», - заключил Каторов.